Rachel Lavine, la transgender scelta da Biden per fare la sottosegretaria alla Sanità (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Rachel Levine, 63 anni, è stata la ministra alla Salute della Pennsylvania e ha gestito la difficile fase dell’epidemia. Il presidente: «Porterà la leadership e l’esperienza di cui abbiamo bisogno» Leggi su corriere (Di mercoledì 20 gennaio 2021)Levine, 63 anni, è stata la ministraSalute della Pennsylvania e ha gestito la difficile fase dell’epidemia. Il presidente: «Porterà la leadership e l’esperienza di cui abbiamo bisogno»

Per la prima volta nella storia, Biden nomina una dottoressa transgender come Segretaria aggiunta per la salute

La Dottoressa Rachel Levine è destinata a diventare la prima funzionaria trans ad essere confermata dal Senato degli Stati Uniti d'America.

