Quirinale: Conte avanti: Ma anche il Centrodestra sale al Colle (per farlo cadere) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Governo avanti, ma bisogna rafforzare, o puntellare, la maggioranza. Questo l'input del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte. anche il Centrodestra si è riunito e ha annunciato l'intenzione di appellarsi al Colle per sostenere che «il Paese non può restare ostaggio di un governo incapace, arrogante e raccogliticcio» Leggi su firenzepost

borghi_claudio : 154 voti con tre senatori a vita e due traditori. Maggioranza assoluta sarebbe 161. Impossibile pensare di governa… - Giorgiolaporta : Senza i 161 di #MaggioranzaAssoluta in #Senato, #Conte si deve dimettere. Il #PD pretese e ottenne le dimissioni di… - lorepregliasco : Secondo voi il presidente Conte dovrebbe salire al Quirinale? #Senato - ItalianPolitics : POLITICA. Questo pomeriggio il Pres. del Consiglio Conte è salito al Quirinale per riferire (50 min.) al Pres. Matt… - francobus100 : Conte è salito al Quirinale da Mattarella: «Con Renzi non torno, ma i numeri non bastano» CONTE è IRREALE -