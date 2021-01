Quella banca nazionale del Dna che risolvere i "cold case" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Andrea Siravo È attiva dal 2017 ma ci sono voluti anni per renderla operativa. A oggi ha trovato oltre 1000 'match' tra indagati e tracce genetiche su scene del crimine. L'ultimo quello dello strupro a Milano del 2006. Rischia di essere vanificato il lavoro della banca dati nazionale del Dna che ha trovato il presunto stupratore della donna violentata ripetutamente sotto minaccia di un pezzo di cemento e poi rapinata in zona Porta Vittoria a Milano nell’agosto del 2006. È la ‘colpa’, se così può dire, è da addossare all’inefficienza della nostra politica. A incastrare dopo più di 14 anni dalla brutale violenza il 49enne algerino, finito in carcere sabato scorso su ordine del gip, è stata la prova regina, ovvero il Dna. A fine novembre dell’anno scorso i carabinieri del Ris di Parma hanno comunicato ai colleghi militari della compagnia ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Andrea Siravo È attiva dal 2017 ma ci sono voluti anni per renderla operativa. A oggi ha trovato oltre 1000 'match' tra indagati e tracce genetiche su scene del crimine. L'ultimo quello dello strupro a Milano del 2006. Rischia di essere vanificato il lavoro delladatidel Dna che ha trovato il presunto stupratore della donna violentata ripetutamente sotto minaccia di un pezzo di cemento e poi rapinata in zona Porta Vittoria a Milano nell’agosto del 2006. È la ‘colpa’, se così può dire, è da addossare all’inefficienza della nostra politica. A incastrare dopo più di 14 anni dalla brutale violenza il 49enne algerino, finito in carcere sabato scorso su ordine del gip, è stata la prova regina, ovvero il Dna. A fine novembre dell’anno scorso i carabinieri del Ris di Parma hanno comunicato ai colleghi militari della compagnia ...

