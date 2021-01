Quanto guadagna il presidente degli Stati Uniti Joe Biden | stipendio e patrimonio

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Joe, con il giuramento di oggi – 20 gennaio 2021 – diventa ufficialmente il 46esimod’America. Ma, qual è loe ildelamericano, considerato unouomini più potenti al mondo? A stabilirne il compenso è il Congresso. L’articolo II, sezione 1, clausola 7 della Costituzione americana prevede che eventuali aumenti vengano applicati non per ilin carica, ma per il suo successore. La nostra diretta del giuramento L’ultimo “adeguamento salariale” è stato deliberato all’inizio del 2001 quando alla Casa Bianca c’era Bill Clinton; a beneficiarne è stato quindi il suo successore, subentratogli lo ...