Qualcosa di speciale, trama e curiosità della commedia USA del 2009 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Qualcosa di speciale è la commedia del 2009 che andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Rai Due. Il titolo originale del film è Love Happens, ovvero L’amore capita. Ecco quali sono tutte le curiosità su questa pellicola. Qualcosa di speciale: trama, trailer, cast e curiosità Qualcosa di speciale è una commedia americana del 2009. La produzione fu in collaborazione con il Canada e il Regno Unito. La durata è di 124 minuti. Il film uscì nelle sale italiane il 30 agosto 2009. La pellicola ha la regia di Brandon Camp. Ryan Burke ha perso la moglie e, per elaborare il lutto, scrive un libro che diventa un grande successo. Durante uno dei ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 20 gennaio 2021)diè ladelche andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Rai Due. Il titolo originale del film è Love Happens, ovvero L’amore capita. Ecco quali sono tutte lesu questa pellicola.di, trailer, cast ediè unaamericana del. La produzione fu in collaborazione con il Canada e il Regno Unito. La durata è di 124 minuti. Il film uscì nelle sale italiane il 30 agosto. La pellicola ha la regia di Brandon Camp. Ryan Burke ha perso la moglie e, per elaborare il lutto, scrive un libro che diventa un grande successo. Durante uno dei ...

springday_moon : il mio 7777° tweet vorrei che fosse qualcosa di speciale ci sto lavorando spero venga bene, perché ci tengo molto aish, speriamo??????? - benimelco : RT @sailornoora: Una delle scene più belle ed emozionanti in assoluto. I DefÖm hanno qualcosa di speciale e unico, nessuno sarà mai come lo… - whateverchris : @Tore91 Contengo qualcosa di speciale? - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in tv: 'Qualcosa di speciale' su Rai2) Segui su: La Notizia - - Giancla49150884 : Trump ha fatto qualcosa di speciale nei suoi quattro anni! Vero! Ha fatto morire 400.000 americani ma ha abbassato le tasse, a chi? -