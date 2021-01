Qualcomm: annunciato il SoC Snapdragon 870 5G (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Durante la giornata di ieri, Qualcomm ha annunciato Snapdragon 870 5G: un nuovo SoC di fascia alta ed erede di Snapdragon 865 e 865+. Snapdragon 870 5G Mobile Platform Il pacchetto completo, supportato da 5G veramente globale. intelligenza premium, prestazioni potenziate e giochi ottimizzati. Queste e altre funzionalità offrono esperienze d’élite con velocità ed efficienza inarrestabili. Questo nuovo chip di Qualcomm affiancherà Snapdragon 888, presentato a dicembre, nella proposta dell’azienda americana per gli smartphone top di gamma. La differenza più importante tra i due SoC è che Snapdragon 870 è realizzato con processo produttivo a 7nm, mentre Snapdragon 888 con un processo produttivo a 5nm. Il chip 870 punta molto sulle ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Durante la giornata di ieri,ha870 5G: un nuovo SoC di fascia alta ed erede di865 e 865+.870 5G Mobile Platform Il pacchetto completo, supportato da 5G veramente globale. intelligenza premium, prestazioni potenziate e giochi ottimizzati. Queste e altre funzionalità offrono esperienze d’élite con velocità ed efficienza inarrestabili. Questo nuovo chip diaffiancherà888, presentato a dicembre, nella proposta dell’azienda americana per gli smartphone top di gamma. La differenza più importante tra i due SoC è che870 è realizzato con processo produttivo a 7nm, mentre888 con un processo produttivo a 5nm. Il chip 870 punta molto sulle ...

