Purgatorio Canto II | l’apparizione dell’angelo nocchiero | Casella e Catone

Il Canto II del Purgatorio, è strutturalmente diviso in due parti. Nella prima assistiamo all'arrivo dell'angelo nocchiero con la barca dei penitenti e all'incontro col musico Casella; nella seconda parte, che conclude il Canto, ritroviamo invece Catone, il cui rimprovero riporta le anime all'ordine. L'episodio è aperto dall'ampia e complessa descrizione astronomica dell'alba, che rappresenta un piccolo proemio dopo quello del Canto I. Avviene qui il primo incontro con un ministro celeste, e la sua apparizione è descritta per gradi. Quasi tutti i commentatori hanno sottolineato l'enorme differenza tra questo traghettatore angelico e il nocchiero infernale Caronte, che trasportava le anime dannate al di là dell'Acheronte.

Il Canto II del Purgatorio è diviso in due parti. Nella prima assistiamo all'arrivo dell'angelo nocchiero e all'incontro con Casella ...

La geografia della Divina Commedia

La Divina Commedia fu composta a più riprese fra 1304 e 1321, durante l’esilio del poeta tra Lunigiana e Romagna. Il poema è diviso in 100 Canti raggruppati in 3 parti, dette Cantiche, che assumono pr ...

