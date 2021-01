PS5 introvabili in UK? I politici britannici vogliono mettere al bando i bot

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fin dall'uscita di PlayStation 5 molti giocatori non sono riusciti a preordinarne un'unità. I motivi sono diversi, sia per quanto riguarda la scarsa produzione di unità che non è stata in grado di far fronte ad una domanda così ingente, sia per la piaga dei bot che si sono accaparrati una quantità enorme di console per poi rivenderle a caro prezzo. L'ultimo esempio è recente: nella giornata di ieri la catena inglese GAME ha annunciato di aver ricevuto uno stock di PS5. In poco più di mezz'ora il sito ha dovuto chiudere i preordini perché la scorta è andata sold out. Dopo qualche ora, il gruppo di bagarini Carnage ha dichiarato su Twitter di essere riuscito ad ottenere 2.000 console attraverso l'uso di bot. Console che ovviamente verranno vendute a prezzo gonfiato. Ora istanno iniziando ad indagare sulla questione, con il ...