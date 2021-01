Programmi TV di stasera, mercoledì 20 gennaio 2021. Su Italia1 il film «Alice in Wonderland» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Iohnny Depp in Alice in Wonderland Rai1, ore 20.35: Supercoppa italiana Juventus vs Napoli 33ª edizione della Supercoppa Italiana, trofeo che vede di fronte i campioni d’Italia e la vincitrice della Coppa Italia. La telecronaca della partita Juventus vs Napoli sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con il contributo da bordocampo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi, che realizzeranno anche le interviste del pre e del post partita. Rai2, ore 21.20: Qualcosa di speciale film di Brandom Camp del 2009, con Martin Sheen, Aaron Eckhart, Jennifer Aniston. Prodotto in Usa/Canada. Durata: 109 minuti. Trama: Un vedovo decide di scrivere un libro su come superare il dolore di una perdita che diventa un caso editoriale. Reinventatosi come carismatico guru capace di infondere l’autoconsapevolezza, l’uomo si innamora di una ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Iohnny Depp ininRai1, ore 20.35: Supercoppa italiana Juventus vs Napoli 33ª edizione della Supercoppa Italiana, trofeo che vede di fronte i campioni d’Italia e la vincitrice della Coppa Italia. La telecronaca della partita Juventus vs Napoli sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con il contributo da bordocampo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi, che realizzeranno anche le interviste del pre e del post partita. Rai2, ore 21.20: Qualcosa di specialedi Brandom Camp del 2009, con Martin Sheen, Aaron Eckhart, Jennifer Aniston. Prodotto in Usa/Canada. Durata: 109 minuti. Trama: Un vedovo decide di scrivere un libro su come superare il dolore di una perdita che diventa un caso editoriale. Reinventatosi come carismatico guru capace di infondere l’autoconsapevolezza, l’uomo si innamora di una ...

