Probabili formazioni Juventus-Napoli | Supercoppa Italiana 2020

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ledi, match valido per la. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia scontro che assegna il primo titolo stagionale quello tra bianconeri e azzurri. Tante le fatiche di questa stagione, ma ci si attende grande spettacolo. Alcuni assenti per via del Covid-19 e per gli infortuni, calcio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 20 gennaio. Diretta tv su Rai Uno, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Pirlo si affida a Morata e Ronaldo davanti, sugli esterni Chiesa e Ramsey. Kulusevski dalla panchina in caso di necessità. Ancora positivi Cuadrado, De Ligt e Alex Sandro QUI– Gattuso rinuncia a Osimhen e Fabian Ruiz per Covid-19, torna Mertens titolare in attacco ...