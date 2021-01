Probabili formazioni Juventus-Bologna | diciannovesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 24 gennaio nella cornice dell’Allianz Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 4-4-2 con Morata e Cristiano Ronaldo sul fronte d’attacco. Non saranno disponibili Cuadrado, de Ligt, Dybala e Alex Sandro mentre Frabotta è in dubbio.– Out Mbaye, Medel, Santander, Ravaglia. Ballottaggio tra Palacio e Vignato con l’argentino favorito. Schouten e Svanber pronti in mediana. Le...