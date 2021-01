Primavera 2021, meteo sballato e invernale per la Nina (Di mercoledì 20 gennaio 2021) meteo sballato dalla Nina per la Primavera.Uno degli elementi che sta condizionando la stagione invernale è senz’altro la Nina, ovvero quell’anomalo raffreddamento del Pacifico equatoriale capace di condizionare l’intera circolazione emisferica seppur con effetti talvolta imprevedibili. Diciamo che nel Nord America i risvolti meteo climatici sono diretti, mentre in Europa la presenza dell’Oceano Atlantico può andare a smorzarne gli effetti. Tradotto in soldoni, una delle implicazioni principali della Nina è la comparsa di un possente Anticiclone sul Pacifico settentrionale. Ed è ciò che sta accadendo quest’anno. Struttura in grado di modulare il cosiddetto “jet stream”, ovvero le correnti d’alta quota che in base al posizionamento dell’Alta Pressione ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021)dallaper la.Uno degli elementi che sta condizionando la stagioneè senz’altro la, ovvero quell’anomalo raffreddamento del Pacifico equatoriale capace di condizionare l’intera circolazione emisferica seppur con effetti talvolta imprevedibili. Diciamo che nel Nord America i risvolticlimatici sono diretti, mentre in Europa la presenza dell’Oceano Atlantico può andare a smorzarne gli effetti. Tradotto in soldoni, una delle implicazioni principali dellaè la comparsa di un possente Anticiclone sul Pacifico settentrionale. Ed è ciò che sta accadendo quest’anno. Struttura in grado di modulare il cosiddetto “jet stream”, ovvero le correnti d’alta quota che in base al posizionamento dell’Alta Pressione ...

ComuneMI : Per far fronte alla situazione sanitaria, per il solo anno educativo 2020/2021, saranno ricalcolate al 50% le quote… - vogue_italia : A vita bassa, cortissime o a matita: ecco le gonne che indosseremo quest'anno ?? - vogue_italia : Il #lookoftheday è firmato Celine Tutte le nostre scelte ogni giorno qui: - beautyplanet78 : Tagli capelli primavera 2021 - Calcio_Casteddu : Cagliari Primavera Calciomercato ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera 2021 Meteo sballato dalla Nina per la Primavera 2021 Meteo Giornale Covid e turismo in crisi, la ‘ripartenza’ in provincia di Trapani

TRAPANI – La parola d’ordine è “ripartenza” ma ad essa si aggiunge una domanda, doverosamente: e cioè “Come?”. Il settore turistico, in provincia di Trapani, si interroga in lungo ed in largo su ciò c ...

La neve che verrà: meteo che ci aspetta prossimamente

Finora non è mancata, né sulle Alpi né sull’Appennino, né tanto meno nelle due Isole Maggiori. Neve che a tratti è stata capace di spingersi a bassa o bassissima quota, come ad esempio negli ultimi gi ...

TRAPANI – La parola d’ordine è “ripartenza” ma ad essa si aggiunge una domanda, doverosamente: e cioè “Come?”. Il settore turistico, in provincia di Trapani, si interroga in lungo ed in largo su ciò c ...Finora non è mancata, né sulle Alpi né sull’Appennino, né tanto meno nelle due Isole Maggiori. Neve che a tratti è stata capace di spingersi a bassa o bassissima quota, come ad esempio negli ultimi gi ...