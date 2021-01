«Pretend It’s a City», un canto d’amore per New York (Di giovedì 21 gennaio 2021) Pretend It’s a City, fai finta che sia una città, è l’intimazione – accompagnata da uno «Scansati!» – con cui Fran Lebowitz si rivolge furibonda ai turisti che – assorti nello studio di mappe o schermi di telefonino – intralciano il suo passaggio sui marciapiedi di Manhattan. È anche il titolo della serie di sette episodi che la scrittrice/umorista e Martin Scorsese hanno realizzato per Netflix, un omaggio a New York e alla loro amicizia, da cui era già nato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 21 gennaio 2021), fai finta che sia una città, è l’intimazione – accompagnata da uno «Scansati!» – con cui Fran Lebowitz si rivolge furibonda ai turisti che – assorti nello studio di mappe o schermi di telefonino – intralciano il suo passaggio sui marciapiedi di Manhattan. È anche il titolo della serie di sette episodi che la scrittrice/umorista e Martin Scorsese hanno realizzato per Netflix, un omaggio a Newe alla loro amicizia, da cui era già nato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

chiarab70 : Ieri ho visto la prima puntata di Pretend it’s a city, ed ho capito, con gg di ritardo, la citazione di… - nicolettagiust1 : ‘Notte, bolla. Io vado a tirarmi su con “Pretend it’s a city”. - alexvalletti : Ho appena finito di vedere 'Pretend It's a City' di Scorsese. Mi ha fatto molto ridere perché è stato in grado di f… - wireditalia : Qualche scatto nostalgico per raccontare la Grande Mela che è stata, quella raccontata dalla geniale umorista nella… - spleendore : Cinque minuti di Pretend It's a City e già sto manifestando una vita da borghese spocchioso a Manhattan -

Ultime Notizie dalla rete : Pretend It’s La Fake news sui social: "Rumena positiva al covid in giro a Mussomeli". Il sindaco valuta la denuncia castelloincantato.it