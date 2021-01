Preso lo scippatore seriale di Montesacro: oltre 20 colpi in due settimane (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fine dell'incubo a Montesacro e dintorni: è stato Preso lo scippatore seriale che, in due settimane, ha commesso una ventina di colpi ai danni di donne, spesso di una certa età, avvicinandole sul ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Fine dell'incubo ae dintorni: è statoloche, in due, ha commesso una ventina diai danni di donne, spesso di una certa età, avvicinandole sul ...

Fine dell'incubo a Montesacro e dintorni: è stato preso lo scippatore seriale che, in due settimane, ha commesso una ventina di colpi ai danni di donne, spesso di una certa ...

