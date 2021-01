Premio Bianca D’Aponte: pubblicato il bando del concorso (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oggi 20 Gennaio 2021 è stato pubblicato il bando online per partecipare al concorso musicale per la 17edizione del Premio Bianca D’Aponte. L’unico contest in Italia riservato alle cantautrici, un evento diventato ormai uno dei più importanti appuntamenti in Italia per la canzone di qualità. La città che la ospita è Aversa. Premio Bianca D’Aponte: quali saranno le cantautrici in concorso? Il lancio del nuovo bando avviene quando per le normative legate all’emergenza sanitaria non è ancora avvenuta la finale della 16 edizione prevista ad ottobre ma che verrà riprogrammata non appena le condizioni lo consentiranno, auspicabilmente entro l’estate. A concorrere come già annunciato saranno BamBi da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Oggi 20 Gennaio 2021 è statoilonline per partecipare almusicale per la 17edizione del. L’unico contest in Italia riservato alle cantautrici, un evento diventato ormai uno dei più importanti appuntamenti in Italia per la canzone di qualità. La città che la ospita è Aversa.: quali saranno le cantautrici in? Il lancio del nuovoavviene quando per le normative legate all’emergenza sanitaria non è ancora avvenuta la finale della 16 edizione prevista ad ottobre ma che verrà riprogrammata non appena le condizioni lo consentiranno, auspicabilmente entro l’estate. A concorrere come già annunciato saranno BamBi da ...

vnewsita : Online il #bando del #PremioBiancaDAponte che si tiene ad #Aversa - snorristorluson : @lazialeantifa @Happy4Trigger @AlleracNicola vedere la diretta dell'insediamento alla casa bianca come fosse la par… - JamSession20 : APERTE LE ISCRIZIONI AL PREMIO BIANCA D’APONTE 2021, IL CONCORSO PER CANTAUTRICI Premio Bianca d'Aponte #contenst… - UditeUdite1 : E’ online il bando del Premio Bianca D’Aponte 2021, il concorso per cantautrici via @uditeudite1… - iWebRadio : Premio Bianca D’Aponte: al via il bando della 17a edizione del contest dedicato alle cantautrici -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Bianca E’ online il bando del Premio Bianca D’Aponte 2021, il concorso per cantautrici

È online il bando di concorso per la 17a edizione del “Premio Bianca d’Aponte – Città di Aversa”, l’unico contest per cantautrici ...

Premio Bianca d'Aponte 2021, la canzone d’autore al femminile

È online il bando di concorso per la 17^ edizione del “Premio Bianca d’Aponte - Città di Aversa”, l’unico contest in Italia riservato a cantautrici, un evento diventato ormai uno dei più importanti ap ...

È online il bando di concorso per la 17a edizione del “Premio Bianca d’Aponte – Città di Aversa”, l’unico contest per cantautrici ...È online il bando di concorso per la 17^ edizione del “Premio Bianca d’Aponte - Città di Aversa”, l’unico contest in Italia riservato a cantautrici, un evento diventato ormai uno dei più importanti ap ...