Premier League | vittorie per Manchester Utd e City | i Red Devils si riprendono la vetta

(Di giovedì 21 gennaio 2021) IlUnited supera 2-1 in trasferta il Fulham e risponde così al Leicester.I Redsiladellache per poco più di 24 ore era stata di proprietà delle Foxes. La sfida per gli uomini di Solskjaer è iniziata in salita a causa della rete del vantaggio messa a segno da Lookman al 5', gli ospiti però la ribaltano grazie ai gol di Cavani (21') e di Paul Pogba al 65'. Nel pomeriggio era arrivata anche la vittoria delche ha sconfitto 2-0 l'Aston Villa con fatica grazie a Bernardo Silva (79') e Gundogan su rigore al 90'.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="8"

SkySport : ? MADDISON?? ? Il Leicester vola, battuto il Chelsea 2-0 ??? GLI HL ?? - Mediagol : #PremierLeague, vittorie per Manchester Utd e City: i Red Devils si riprendono la vetta - UgoBaroni : RT @ETGazzetta: #premier Il @ManCity piega @AVFCOfficial e torna in vetta. Aspettando lo @ManUtd - PPCN : RT @CuriosidadesPRL: Encerrado - Premier League: Fulham 1-2 Manchester United. ? Ademola Lookman ? Edinson Cavani ? Paul Pogba - O Manc… - infobetting : Pronostici di oggi 21 gennaio: Premier League, Coppa Italia, Copa del Rey, La -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

I Reds passano in casa del Fulham in rimonta con Cavani e l’ex bianconero e si riprendono la testa della classifica, eguagliando il primato del club del ‘98-99 con il 17° risultato utile di fila in tr ...Il Manchester United rimane in testa al campionato. E lo fa andando a vincere (1-2) in rimonta sul campo del Fulham. Prova di forza importante per la truppa di Solskjaer - sopratutto dopo la vittoria.