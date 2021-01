Premier | Bernardo Silva e Gundogan stendono l’Aston Villa Il Manchester City vince 2-0

sportli26181512 : Man City-Aston Villa 2-0: Nel match della prima giornata della Premier League, la sfida tra Manchester City e Aston… - sportli26181512 : Premier, Manchester City-Aston Villa 2-0: Guardiola aggancia il Leicester in vetta: Sesto successo di fila per i 'C… - FutboIAkademisi : MS | Man City 2-0 Aston Villa ?? 79' Bernardo Silva ?? 90' Ilkay (P) ?? Premier Lig'in yeni lideri Manchester City. - AsistAnaliz : MS | Man City 2-0 Aston Villa ?? 79' Bernardo Silva ?? 90' Ilkay (P) ?? Premier Lig'in yeni lideri Manchester City. - AnnalNagel : RT @kicker_ENG: Manchester City - Aston Villa 1:0 Tor: Bernardo Silva (79.) #MCIAVL -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Bernardo

The former ref said the club should direct their ire at the International Football Association Board rather than the officials or VAR Aston Villa were victims of football's rules in the lead up to ...Aston Villa were left fuming on Wednesday night as Manchester City finally broke their resistance through Bernardo Silva. An impressive rearguard display - in Villa's first Premier League game in ...