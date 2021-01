Prada Cup, l’ultima regata tra Luna Rossa ed Ineos potrebbe non disputarsi. Tutti gli scenari (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cambia decisamente il quadro della situazione in vista della chiosa della prima fase della Prada Cup 2021, competizione che ci dirà chi sarà la sfidante di Emirates Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. La scuffiata dell’AC75 di American Magic ha avuto conseguenze importanti sullo scafo americano e quindi niente regate per la barca degli States e l’obiettivo sarà quello di essere nelle semifinali della rassegna dal 29 gennaio al 2 febbraio (al meglio delle 7 regate, vince chi ne conquista quattro). Due quindi saranno i contendenti a giocarsi l’accesso alla Finale della competizione citata (13-22 febbraio), ovvero Luna Rossa e Ineos Uk. La barca britannica, fino a questo momento, ha sempre vinto e si trova in una condizione di classifica molto favorevole. La crescita dal punto di vista tecnico, rispetto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cambia decisamente il quadro della situazione in vista della chiosa della prima fase dellaCup 2021, competizione che ci dirà chi sarà la sfidante di Emirates Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. La scuffiata dell’AC75 di American Magic ha avuto conseguenze importanti sullo scafo americano e quindi niente regate per la barca degli States e l’obiettivo sarà quello di essere nelle semifinali della rassegna dal 29 gennaio al 2 febbraio (al meglio delle 7 regate, vince chi ne conquista quattro). Due quindi saranno i contendenti a giocarsi l’accesso alla Finale della competizione citata (13-22 febbraio), ovveroUk. La barca britannica, fino a questo momento, ha sempre vinto e si trova in una condizione di classifica molto favorevole. La crescita dal punto di vista tecnico, rispetto ...

