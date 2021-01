Prada Cup, il nuovo calendario di Luna Rossa: date, programma, orari, tv. Doppia sfida a Ineos Uk nel weekend (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Luna Rossa scenderà nuovamente in acqua ad Auckland (Nuova Zelanda) nell’ormai imminente weekend per disputare due regate valide per il round robin della Prada Cup, il trofeo che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 gennaio, sempre alle ore 04.00 italiane. L’imbarcazione italiana se la dovrà vedere in entrambe le occasioni contro Ineos Uk, in un calendario rivoluzionato a causa dell’impossibilità di American Magic di presentarsi al via (gli statunitensi sono alle prese con la riparazione di Patriot dopo la scuffia rimediata domenica). Luna Rossa ha perso gli ultimi due precedenti contro la formazione britannica e in classifica occupa il secondo posto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021)scenderà nuovamente in acqua ad Auckland (Nuova Zelanda) nell’ormai imminenteper disputare due regate valide per il round robin dellaCup, il trofeo che designa lonte di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 gennaio, sempre alle ore 04.00 italiane. L’imbarcazione italiana se la dovrà vedere in entrambe le occasioni controUk, in unrivoluzionato a causa dell’impossibilità di American Magic di presentarsi al via (gli statunitensi sono alle prese con la riparazione di Patriot dopo la scuffia rimediata domenica).ha perso gli ultimi due precedenti contro la formazione britannica e in classifica occupa il secondo posto ...

