Povera Roma | così hai umiliato la memoria di Viola

Era difficile pensare, per la As Roma, a un 30° anniversario della morte di Dino Viola più triste. Dino Viola è stato il presidente più importante nella storia della società giallorossa, perché è stato l'artefice del passaggio da un'impostazione improvvisata e di corto respiro, a un'organizzazione professionale e ambiziosa. Ha alzato l'asticella, collocando stabilmente una squadra che era solita fluttuare nei recessi della classifica, nelle grandi del campionato italiano. Ma soprattutto, Viola si sobbarcò, quando rilevò la presidenza della Roma, il non facile ma necessario compito di far maturare una piazza caratterizzata da poca competenza calcistica e dalla tendenza ad abboccare alla false promesse dei vari "palazzinari" avvicendatisi negli anni al vertice. Compose una struttura professionale, con ...

Era difficile pensare, per la As Roma, a un 30° anniversario della morte di Dino Viola più triste. Dino Viola è stato il presidente più importante nella storia della ...

Roma, choc a piazza San Pietro: clochard trovato senza vita in strada, aveva 46 anni

La macabra scoperta è stata fatta questa mattina 20 gennaio, sarebbe la decima persona che da novembre muore in queste circostanze nella Capitale. Forse la vittima è deceduta a causa dell'ipotermia ca ...

La macabra scoperta è stata fatta questa mattina 20 gennaio, sarebbe la decima persona che da novembre muore in queste circostanze nella Capitale. Forse la vittima è deceduta a causa dell'ipotermia ca ...