Poste | riaperture e estensioni degli orari Ecco gli sportelli interessati a Bergamo

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)Italiane continua il programma di riapertura ed estensione. Anche in Bergamasca ci sono delle variazioni in alcuni comuni.

erbanotizie : Poste, anche nel comasco riaperture ed estensioni degli orari degli uffici -

Ultime Notizie dalla rete : Poste riaperture

L'Eco di Bergamo

ha provveduto a contattare i vertici di Poste italiane in merito alla situazione del territorio lombardo. Nello specifico, tra il 18 gennaio e il 15 febbraio l'Azienda procederà con ulteriori ...Per la pandemia Covid, gli orari di apertura degli uffici postali erano stati razionalizzati E' in via di risoluzione il problema degli orari di apertura degli uffici postali, razionalizzati a causa d ...