Poste Italiane | rileva 51% cinese Sengi Express

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) –e Cloud Seven Holding Limited hanno siglato un accordo quadro vincolante per il rafforzamento della partnership nel mercato dell’e-commerce tra l’Italia e la Cina. L’accordo quadro – spiega una nota – prevede l’acquisizione da parte didel 51% del capitale votante diLimited (), società interamente posseduta da Cloud Seven Holding Limited con sede a Hong Kong.è una società leader nella creazione e nella gestione di soluzioni logistiche cross-border per i merchant dell’e-commerceattivi sul mercato italiano, con un fatturato pro-forma di circa 80 milioni di euro nel 2020. Il closing dell’operazione è previsto ...