Positivo al coronavirus muore a 75 anni | un altro lutto a Monti

fanpage : Gelato contaminato dal #Covid19, controllati alcuni lotti in Cina - SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Fabian Ruiz positivo al covid-19 Il giocatore è in isolamento presso la sua abitazione #SkySport… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Gelato contaminato dal #Covid19, controllati alcuni lotti in Cina - teresacapitanio : RT @fanpage: Gelato contaminato dal #Covid19, controllati alcuni lotti in Cina - Marilenapas : RT @fanpage: Gelato contaminato dal #Covid19, controllati alcuni lotti in Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Positivo coronavirus

Il Messaggero

Mississippi State Department of Health reported 1,702 new cases and 64 new deaths Wednesday. The number of presumed positive coronavirus cases in Mississippi is now at 256,827 as of January 19. So far ...TRIESTE - Risale leggermente - ma resta a livelli bassi rispetto al recente passato, il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. La Protezione civile, infatti, segnala 672 nuovi casi in ...