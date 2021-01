Pomeriggio 5 | Vladmir Luxuria imbarazza Guenda Goria | il retroscena su Nardi

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) A5, Vladimirha messo in imbarazzo, facendole una scomoda osservazione su Filippoe quello che non è che non è andato in onda sul loro confronto nell’ascensore di Live Non è la d’Urso. A5, durante lo spezzone del programma dedicato all’intrattenimento, Barbara d’Urso non poteva non commentare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it