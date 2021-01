Pochettino: “Mbappé è felice a Parigi. Covid? Ho qualche sintomo ma sto bene” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Intervistato da El Larguero, il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha parlato in merito a Mbappé e sulle voci che lo vorrebbero lontano da Parigi. Queste le sue parole: “Il club sta lavorando per rinnovare il contratto dei giocatori importanti e Kylian ha un enorme potenziale a 22 anni. Quale allenatore non vorrebbe Kylian Mbappé? Le informazioni si intersecano in modo incredibile e spesso escono cose fuori dal contesto. Kylian qui è felice. L’altro giorno ha semplicemente manifestato la sua frustrazione per non avere segnato. Vediamo cosa succeder. Ama essere qui”. Sul Covid: “Sto bene, ho qualche sintomo, come tosse e ho avuto un pò di febbre ma sto bene tutto sommato”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Intervistato da El Larguero, il tecnico del PSG, Mauricio, ha parlato in merito ae sulle voci che lo vorrebbero lontano da. Queste le sue parole: “Il club sta lavorando per rinnovare il contratto dei giocatori importanti e Kylian ha un enorme potenziale a 22 anni. Quale allenatore non vorrebbe Kylian? Le informazioni si intersecano in modo incredibile e spesso escono cose fuori dal contesto. Kylian qui è. L’altro giorno ha semplicemente manifestato la sua frustrazione per non avere segnato. Vediamo cosa succeder. Ama essere qui”. Sul: “Sto, ho, come tosse e ho avuto un pò di febbre ma stotutto sommato”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da ...

EstebanCGuillen : Pochettino y lo que comparte con Messi: ¿se lo lleva al PSG? - elpechu_sudaca : RT @DiarioOle: ?????? Pochettino y lo que comparte con Messi: ¿se lo lleva al PSG? - DiarioOle : ?????? Pochettino y lo que comparte con Messi: ¿se lo lleva al PSG? - YDJ69 : @totofaz col 433 cc con mediano centrale e doppio regista, e davanti doppie ali... Quindi Mbappè è l'unica ala si… - totofaz : @BILIbot_ A me Eriksen in prestito sta bene (non si sa mai). Non è quello il punto in questo caso. Mi domandavo che… -