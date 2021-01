PlayStation Studios e i team di Sony crescono in maniera organica | ' non sono la risposta a Xbox'

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alcuni studi dei, come Naughty Dog, Insomniac Games,Santa Monica oSan Diego, ultimamente stanno espandendo i loroper lavorare a progetti non ancora annunciati ufficialmente. Proprio di oggi è la notizia dell'assunzione della writer Jamie Meyer da parte di Insomniac, che ha suggerito un possibile focus dello studio su Spider-Man 2. Ma in questa crescita degli studi dinon ci sarebbe nulla di così particolare, secondo Christopher Dring di GamesIndustry, in quanto secondo il giornalista ihanno sempre puntato a una crescita, e quindi la politica adottata dal colosso giapponese non è unaalla strategia di Microsoft, basata sull'acquisizione di ...

Everyeye Videogiochi

