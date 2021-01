Pixar Popcorn: i corti dal sapore familiare su Disney Plus (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra i nuovi contenuti Pixar annunciati durante il Disney Investor Day 2020 si è parlato della serie di corti originali, Pixar Popcorn, con i più famosi personaggi dei film dello studio d’animazione. Grazie alla piattaforma streaming Disney Plus, la casa di Topolino può sfruttare al meglio il formato dei corti e delle serie TV. Infatti, oltre ai nuovi contenuti Pixar sono state annunciate serie animate con i protagonisti dei Classici Disney più recenti come Vaiana da Oceania e Tiana da La principessa e il ranocchio. Pixar Popcorn: di cosa si tratta? La nuova serie di corti animati Pixar è composta da dieci episodi in cui rivedremo i personaggi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tra i nuovi contenutiannunciati durante ilInvestor Day 2020 si è parlato della serie dioriginali,, con i più famosi personaggi dei film dello studio d’animazione. Grazie alla piattaforma streaming, la casa di Topolino può sfruttare al meglio il formato deie delle serie TV. Infatti, oltre ai nuovi contenutisono state annunciate serie animate con i protagonisti dei Classicipiù recenti come Vaiana da Oceania e Tiana da La principessa e il ranocchio.: di cosa si tratta? La nuova serie dianimatiè composta da dieci episodi in cui rivedremo i personaggi ...

filmpost_it : Pixar Popcorn: il trailer dei nuovi corti in arrivo su Disney+ - Asgard_Hydra : Pixar Popcorn: Disney+ mostra il trailer dei nuovi corti Pixar - MoviesAsbury : #DisneyPlus ha appena diffuso il trailer di #PixarPopcorn, sua prima produzione animata del 2021: si tratta di una… - zazoomblog : Pixar Popcorn: il trailer dei corti animati in arrivo su Disney+ - #Pixar #Popcorn: #trailer #corti - cinemaniaco_fb : ?????????????? Pixar Popcorn: il trailer dei corti animati in arrivo su Disney+ -