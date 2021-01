Più cure in base al Pil La Moratti ritratta ma un audio la inchioda Continua la bufera sul neo assessore lombardo Ira di De Luca | “Frasi sconcertanti”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sembra davvero impossibile per il Pirellone restare fuori dalle polemiche. A far discutere ora sono le dichiarazioni del neoal welfare e vicepresidente della Lombardia, Letizia, che prima avrebbe proposto il “contributo” delle Regioni al Pil nazionale come parametro per la distribuzione dei vaccini-anti Covid e, dopo poche ore, ha smentito pubblicamente tutto ciò nel tentativo di correggere il tiro sulle richieste di modifica al piano vaccinale suggerite al commissario Domenico Arcuri affermando: “Non ho mai pensato di declinare vaccini e reddito”. “Il Pil è un indicatore economico-finanziario che attesta l’attività in una Regione, che, questo sì, ho detto, è il motore dell’Italia. In questo senso questa Regione ha la necessità di essere tenuta in considerazione, non parlo di piano vaccini ma di zona rossa”, ha chiarito ...