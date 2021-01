Pisa | Alexander Knaster è il nuovo proprietario | suo il 75% delle quote societarie

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il finanziere Russoè ildeldopo aver acquisito il 75%del club toscano, fino a oggi detenute dal patron Enzo Ricci e dal socio di minoranza Mirko Paletti. Con il restante 25%, Giuseppe Corrado rimane il presidente. “L’operazione conferisce alSporting Club un peculiare connotato di internazionalità e una eccezionale spinta verso la crescita, l’ambizione e l’avanzamento di tutto il sodalizio – si legge in una nota della società -. IlSporting Club, nel dare il benvenuto ad, intende ringraziare Enzo Ricci e Mirko Paletti per il contributo umano, professionale ed economico garantito in questi anni, fondamentale input per ...