Pierluigi Diaco | il debutto del nuovo programma non convince

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Salutato da un tenero 3,8% di share (in proporzione c’è stata più affluenza in Senato), ovvero 341.000 spettatori, Ciampolillo compreso, ha debuttato ieri notte “Ti sento“, iltalk di. Conduttore il cui governo, a Viale Mazzini, da anni, non conosce crisi. Se non d’ascolti. Dopo aver appena concluso l’esperienza del pomeridiano “Io e te” di Rai1, il nostro è andato subito in astinenza da video, ed eccolo prontamente in onda sull’ospitale Rai2. Del resto nella vita le reti si provano un po’ tutte. Anon pare vero di aprire con la surreale frase: “Per me è un ritorno davanti alle telecamere della Rai, per cui non vi nascondo anche una certa emozione”. Ma se eri lì fino all’altro ieri, benedetto ragazzo… In realtà l’emozione il nostro la nasconde benissimo, perché con quella perenne calma ...