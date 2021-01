Petriccione-Spal | la trattativa avanza | c’è il sì del centrocampista

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Jacopopuò lasciare il Crotone in questa sessione di mercato. Confermiamo quanto anticipato ieri, sulè forte la, laè entrata nel vivo e c’è il gradimento diche a Crotone non ha trovato lo spazio che immaginava di avere. Foto: US Lecce Facebook L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.