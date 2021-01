Petagna: “Szczesny è stato molto bravo in due occasioni, Insigne ci farà vincere le prossime partite” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Andrea Petagna, attaccante del Napoli, dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “E’ stata una partita decisa dagli episodi. Noi abbiamo avuto due occasioni con Lozano, Szczesny è stato molto bravo e nel secondo un po’ fortunato. Il rigore poi si può sbagliare, sono cose che capitano. Siamo dispiaciuti. Noi restiamo compatti e pensiamo alla partita di domenica”. E’ mancato coraggio?“Non lo so, questo si vedeva più da fuori. Noi abbiamo dato tutto, è stata una gara difficile. Non dobbiamo demoralizzarci e pensare che non siamo forti, avanti così”. Insigne si può perdonare?“Dispiace, da napoletano contro la Juve, ma Lorenzo è un campione, il nostro leader con Mertens e Koulibaly, sono convinto che ci ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Andrea, attaccante del Napoli, dopo la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “E’ stata una partita decisa dagli episodi. Noi abbiamo avuto duecon Lozano,e nel secondo un po’ fortunato. Il rigore poi si può sbagliare, sono cose che capitano. Siamo dispiaciuti. Noi restiamo compatti e pensiamo alla partita di domenica”. E’ mancato coraggio?“Non lo so, questo si vedeva più da fuori. Noi abbiamo dato tutto, è stata una gara difficile. Non dobbiamo demoralizzarci e pensare che non siamo forti, avanti così”.si può perdonare?“Dispiace, da napoletano contro la Juve, ma Lorenzo è un campione, il nostro leader con Mertens e Koulibaly, sono convinto che ci ...

