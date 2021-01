Perché l’orologio di Conte segna sempre l’orario sbagliato? L’esperto svela il mistero (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Già al centro del dibattito dei social nelle scorse settimane, l’orologio del premier Conte riaccende il dibattito sul web: Perché porta sempre l’ora sbagliata? I conduttori di Un giorno da pecora hanno rapidamente svelato il “mistero” dietro l’orario sbagliato dell’orologio di Giuseppe Conte. Uno dei massimi esperti italiani di orologi ha spiegato Perché il premier ha spesso di questi problemi con il suo orologio. Simone Bruni ha posto particolare attenzione al polso del premier durante il suo intervento mattutino in Senato: “Alle 9.30, quando è entrato in Senato, il suo orologio segnava le 10.20. E alla fine del suo intervento in aula, alle 10.40 circa, l’orologio ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Già al centro del dibattito dei social nelle scorse settimane,del premierriaccende il dibattito sul web:portal’ora sbagliata? I conduttori di Un giorno da pecora hanno rapidamenteto il “” dietrodeldi Giuseppe. Uno dei massimi esperti italiani di orologi ha spiegatoil premier ha spesso di questi problemi con il suo orologio. Simone Bruni ha posto particolare attenzione al polso del premier durante il suo intervento mattutino in Senato: “Alle 9.30, quando è entrato in Senato, il suo orologiova le 10.20. E alla fine del suo intervento in aula, alle 10.40 circa,...

