Perché il 2020 è stato l'anno del sesso perduto (e come recuperare eros da adesso in poi) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Niente sesso con la pandemia. Ebbene sì, in tempi di Coronavirus anche l'eros è stato contagiato. Provocando, nella sfera intima di molte coppie, una vera e propria battuta d'arresto. A segnalare un brusco e diffuso calo della libido è una recente ricerca promossa da Durex, nell'ambito della campagna Safe is the New Normal. In base a tale studio – condotto su un campione di 500 italiani tra i 16 e i 55 anni – l'83% degli intervistati ha avvertito, durante la pandemia, un calo del desiderio sessuale e soltanto un esiguo 23% ha affermato di aver mantenuto, fra le lenzuola, la stessa attività del periodo pre-Covid.

