Per Miley Cyrus non c’è storia: le donne sono molto più sexy degli uomini (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non ha mai nascosto di amare sia gli uomini che le donne. Fin da quando era una giorvane adolescente, Miley Cyrus ha capito di provare sentimenti ed essere attratta dalle persone, indipendentemente dal genere. Nel 2015 ha dichiarato pubblicamente di considerarsi pansessuale. E nei suoi 28 anni ha avuto storie sia con ragazzi che con ragazze. Ma nella sua ultima intervista radiofonica – molto esplicita – la popstar ha rivelato che trova le donne molto più sexy degli uomini. O, per usare la sua parola, molto più «hot». Miley Cyrus ama scioccare e provocare. E anche queta volta non ci ha deluso! Foto Ansa Le parole shock di Miley ... Leggi su amica (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non ha mai nascosto di amare sia gliche le. Fin da quando era una giorvane adolescente,ha capito di provare sentimenti ed essere attratta dalle persone, indipendentemente dal genere. Nel 2015 ha dichiarato pubblicamente di considerarsi pansessuale. E nei suoi 28 anni ha avuto storie sia con ragazzi che con ragazze. Ma nella sua ultima intervista radiofonica –esplicita – la popstar ha rivelato che trova lepiù. O, per usare la sua parola,più «hot».ama scioccare e provocare. E anche queta volta non ci ha deluso! Foto Ansa Le parole shock di...

Per Miley Cyrus non c'è storia: le donne sono molto più sexy degli uomini

O, per usare la sua parola, molto più «hot». «Le ragazze sono molto più sexy. Lo sappiamo tutti», ha detto Miley Cyrus. Che non ha resistito alla tentazione di provocare. Parlando in modo molto ...

Miley Cyrus: “Sono più attratta dai corpi delle donne, sono più hot”

Miley Cyrus ha sempre parlato liberamente dei suoi gusti sessuali, definendosi appunto "bisessuale". Ma la pop star ha ammesso che "i ...

