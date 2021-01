Per il suo addio Melania Trump sceglie chioma wavy e frangia aperta (ma è polemica) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “ Segliete l’amore”. L’ultimo messaggio di Melania Trump per il popolo americano parla di “gentilezza” e “guarigione sociale”. Nel videomessaggio, pubblicato il 18 gennaio 2021 sui social (e finito subito al centro delle polemiche), la ormai ex First Lady USA sfoggia la classica chioma California style: bionda e wavy, ma nella versione rigorosa dedicata alle occasioni formali. Melania Trump. Evoluzione di stile della 45esima first lady Usa guarda le foto Melania Trump ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “ Segliete l’amore”. L’ultimo messaggio diper il popolo americano parla di “gentilezza” e “guarigione sociale”. Nel videomessaggio, pubblicato il 18 gennaio 2021 sui social (e finito subito al centro delle polemiche), la ormai ex First Lady USA sfoggia la classicaCalifornia style: bionda e, ma nella versione rigorosa dedicata alle occasioni formali.. Evoluzione di stile della 45esima first lady Usa guarda le foto...

CarloCalenda : Che vergogna, senza una parola di commento o di scuse sul suo recente passato sovranista. È stato il “burattino di… - borghi_claudio : Sequestrato l'ufficio di @AlbertoBagnai per sentire il suo intervento fra poco dopo Renzi che si sta accorgendo che… - nzingaretti : Provo un dolore immenso per la morte di Emanuele #Macaluso. Al Pd, alla sinistra, all’Italia lascia in eredità il s… - CorriMarti : RT @masaccio_: Matteo Renzi in senato ha appena detto: 'Saremo maledetti dai nostri figli se non investiamo ora sulla scuola'. 7 mesi fa, n… - swasye1 : @piersar62 Mah...vedremo. Ma mi sa che Trump ha fatto il suo show negli USA come lo fa Salvini in Italia. Poteva fa… -