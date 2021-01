Per Cristina Chiabotto pancione e dedica del marito: “Chi l’avrebbe mai detto” (Foto) (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Una Foto in bianco e nero e Cristina Chiabotto ha mostrato il suo pancione e poco dopo il marito ha scritto per lei una dedica d’amore. Marco Roscio ha scelto una Foto meno recente, uno scatto degli inizi del loro amore, quando entrambi non immaginavano che in così poco tempo le loro vite si sarebbero unite per sempre. Cristina Chiabotto è incinta, in attesa del primo figlio, è alla 25esima settimana è al settimo cielo. Marco lo è almeno quanto lei, felice di potere scrivere parole così emozionanti alla splendida ex Miss Italia. Sul suo profilo Instagram il marito della Chiabotto posta poche immagini ma le ultime sono tutte per lei, per la donna della sua vita, la donna che le ha cambiato la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Unain bianco e nero eha mostrato il suoe poco dopo ilha scritto per lei unad’amore. Marco Roscio ha scelto unameno recente, uno scatto degli inizi del loro amore, quando entrambi non immaginavano che in così poco tempo le loro vite si sarebbero unite per sempre.è incinta, in attesa del primo figlio, è alla 25esima settimana è al settimo cielo. Marco lo è almeno quanto lei, felice di potere scrivere parole così emozionanti alla splendida ex Miss Italia. Sul suo profilo Instagram ildellaposta poche immagini ma le ultime sono tutte per lei, per la donna della sua vita, la donna che le ha cambiato la ...

dieffepi : RT @univca: DA NON PERDERE: oggi su @UnioneSarda tutti i dettagli dell'iniziativa seminariale di domani pomeriggio coordinata da Cristina C… - rep_torino : Cuneo, il cocktail bar apre più volte nonostante i divieti: multe per 2 mila euro e sigilli per un mese [di Cristin… - SignorAldo : RT @diMartedi: +++ In collegamento da Palazzo Madama +++ Cristina Buonvino per #dimartedì 'In questo momento la presidente Casellati ha c… - FlaviaCorda : RT @univca: DA NON PERDERE: oggi su @UnioneSarda tutti i dettagli dell'iniziativa seminariale di domani pomeriggio coordinata da Cristina C… - univca : DA NON PERDERE: oggi su @UnioneSarda tutti i dettagli dell'iniziativa seminariale di domani pomeriggio coordinata d… -