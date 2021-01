Per Conte inizia ora il Vietnam in aula e la morsa della legge elettorale

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ci hanno raccontato che non si può andare a votare perché bisogna correre una maratona: quella che dovrebbe portare all'approvazione tempestiva di provvedimenti vitali per il Paese. Poi però tengono in piedi un governo farlocco attaccato al respiratore, che la maratona se la sogna: è già tanto se riesce a reggersi in piedi. Già, perché con 156 voti a favore (di cui 2 di Forza Italia) i problemi veri cominciano adesso. Qualcuno dovrà spiegarci con quali numeri ciò che restamaggioranza intende portare a casa ristori, scostamenti di bilancio, campagna vaccinale, Recovery Plan: c'è il rischio di dover citofonare al senatore Ciampolillo ad ogni piè sospinto. O peggio ancora, c'è la concreta possibilità che Matteo Renzi prenda ad ostaggio il Senato, condannando le istituzioni alla paralisi quotidiana. Ci dicono insomma che non c'è un minuto da perdere, che la ...