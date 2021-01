Peaky Blinders verso il finale: la sesta stagione sarà l’ultima della serie (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Adesso è ufficiale: tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 debutterà la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders. Peaky Blinders terminerà prima del previsto, ma per la gioia dei numerosi fan della famiglia Shelby la serie potrebbe in futuro proseguire seguendo altri sviluppi. “Anche se la serie tv finirà, la storia continuerà in un’altra forma”, ha annunciato infatti il regista Steven Knight, che tempo fa aveva promesso che il totale delle stagioni sarebbe stato sette. A stravolgere tutti i piani è stata la pandemia da coronavirus, che ha comportato anche un ritardo delle riprese della sesta stagione, che sarà ufficialmente ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Adesso è ufficiale: tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 debutterà lae ultimaditerminerà prima del previsto, ma per la gioia dei numerosi fanfamiglia Shelby lapotrebbe in futuro proseguire seguendo altri sviluppi. “Anche se latv finirà, la storia continuerà in un’altra forma”, ha annunciato infatti il regista Steven Knight, che tempo fa aveva promesso che il totale delle stagioni sarebbe stato sette. A stravolgere tutti i piani è stata la pandemia da coronavirus, che ha comportato anche un ritardo delle riprese, cheufficialmente ...

SerenaGentili : Peaky Blinders, finale di stagione. Una famiglia criminale dai bassifondi alla politica - la Repubblica CAN’T WAIT!?? - MarcoFacchetti : In un mondo perfetto le semifinali dovrebbero essere: Mad Men vs The Wire Breaking Bad vs The Sopranos Quindi mi… - MangaForevernet : ? Peaky Blinders - confermato il film finale ? ? - Mohanedly1999 : RT @repubblica: Peaky Blinders, finale di stagione. Una famiglia criminale dai bassifondi alla politica - repubblica : Peaky Blinders, finale di stagione. Una famiglia criminale dai bassifondi alla politica -