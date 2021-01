Pavia, bambino autistico di 8 anni muore soffocato in una casa famiglia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un bambino autistico di 8 anni , originario dell' Azerbaigian, ospite di una comunità a Cozzo (Pavia), in Lomellina, è morto - secondo i primi accertamenti - soffocato, nella serata di ieri, sotto un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Undi 8, originario dell' Azerbaigian, ospite di una comunità a Cozzo (), in Lomellina, è morto - secondo i primi accertamenti -, nella serata di ieri, sotto un ...

