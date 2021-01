Pattinaggio | Cdm | nel weekend la prima tappa su pista lunga ad Heerenveen

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Nazionale Italiana didell’allenatore sprint Matteo Anesi tornerà inadper disputare ladelle due tappe di Coppa del Mondo previste in stagione in Olanda. Sono dieci i convocati per il prossimo impegno: Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Linda Rossi (Torollski Center), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Michele Malfatti (Fiamme Gialle), Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Jeffrey Rosanelli (S.C. Pergine) e Alessio Trentini (V.G. Pergine). Il d.s. azzurro Maurizio Marchetto ha analizzato la prestazione fornita all’Europeo, mostrandosi ottimista per le prossime gare: “I ragazzi hanno disputato un buon Europeo considerando che è stato il debutto assoluto stagionale contro avversari ...