' Partorire sorridendo' | a Licata le neo mamme potranno alleviare i dolori del parto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Palermo, 20 gen. (Adnkronos) - Idelsono definiti spesso come la sofferenza fisica più forte per un essere umano. Adesso, le futurecheriranno nel redi Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale San Giacomo D'Altropasso di(Agrigento), diretto dal dottor Luigi Li Calsi,'senza dolore'. Si chiama '' il progetto portato avanti dal primario e che sta avendo un grosso successo. Ma in cosa consiste? Le futurepossono somministrarsi da sole un gas analgesico che rilassa, riduce il dolore del travaglio e può anche avere effetti euforizzanti. Come spiega Li Calsi ...