Partnership Fortnite-calcio | in arrivo le skin di Roma | Juve | Inter e Milan

infoitsport : A.C MILAN COMUNICATO UFFICIALE: accordo di partnership tra i rossoneri e Fortnite di Epic Games - calabrese_u : RT @MilanNewsit: A.C MILAN COMUNICATO UFFICIALE: accordo di partnership tra i rossoneri e Fortnite di Epic Games - umbo70 : RT @MilanNewsit: A.C MILAN COMUNICATO UFFICIALE: accordo di partnership tra i rossoneri e Fortnite di Epic Games - NonCapiscer : RT @musagete10: Ufficializzata partnership tra #Milan e Fortnite. Paquetà: - calogero290586 : RT @MilanNewsit: A.C MILAN COMUNICATO UFFICIALE: accordo di partnership tra i rossoneri e Fortnite di Epic Games -

Ultime Notizie dalla rete : Partnership Fortnite

Fortnite, uno dei videogiochi più famosi e più utilizzati dagli utenti, ha deciso di celebrare il mondo del calcio. Sono, infatti, in arrivo le skin di 23 squadre, tra cui le italiane Juventus, Roma, ...In pratica la Serie A sbarca su Fortnite. Questa settimana Epic Games e Fortnite per celebrare il calcio mondiale hanno aggiunto le skin (le maglie) di 20 tra i migliori club di tutto il mondo. Ogni c ...