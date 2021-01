Parcheggio selvaggio in centro storico, auto blocca ambulanza e viene ricoperta di sterco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è ritrovata con l’automobile ricoperta di sterco animale e con verbali a proprio carico per divieto di sosta la proprietaria del veicolo incriminato di “Parcheggio selvaggio” in pieno centro storico. Un Parcheggio che ha impedito il passaggio di un’autoambulanza impegnata a prestare soccorso a una paziente. Il tutto è accaduto nel primo pomeriggio odierno in via Echemperto. Una Citroen è stata infatti lasciata in sosta nei pressi di piazza Roma, in modo tale da ostruire il passaggio. Oltretutto la sosta, in quel medesimo punto, è già di per sé vietata. Sta di fatto che il mezzo di soccorso del 118 è rimasto imbottigliato, impedendo quindi al personale medico di prestare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è ritrovata con l’mobiledianimale e con verbali a proprio carico per divieto di sosta la proprietaria del veicolo incriminato di “” in pieno. Unche ha impedito il passaggio di un’impegnata a prestare soccorso a una paziente. Il tutto è accaduto nel primo pomeriggio odierno in via Echemperto. Una Citroen è stata infatti lasciata in sosta nei pressi di piazza Roma, in modo tale da ostruire il passaggio. Oltretutto la sosta, in quel medesimo punto, è già di per sé vietata. Sta di fatto che il mezzo di soccorso del 118 è rimasto imbottigliato, impedendo quindi al personale medico di prestare ...

StampaPrepotenza ed arroganza. Sono caratteristiche che spesso accompagnano i “cafoni” arricchiti. Arriva al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli una segnalazione, da parte ...

Casalgrande. Stop al parcheggio davanti al Polo 0 – 6

di Redazione #Casalgrande Stop al parcheggio selvaggio davanti all’ingresso del Polo scolastico 0 – 6 in via Pasolini: il Comune, dopo aver verificato la situazione, ha istituito un divieto di ...

