Parcheggi a Torino | meno traffico e meno inquinamento è possibile?

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Giovedì il webinar dell’associazione torinese LAQUP con ospiti nazionali come Decaro di ANCI, la Orioli vicesindaca di Bologna, Mertiny da Parigi e Mingardo da Rotterdam. L’obiettivo è trovare nuove soluzioni che riducano stress ee non solo. Abbiamo intervistato Mario Bellinzona dell’associazione per farci raccontare origini e prospettive di questa riflessione. QUAL è L’OBIETTIVO DEL VOSTRO SEMINARIO “L’AUTO DOVE LA METTO“? COME MAI AVETE SCELTO QUESTO TEMA?Asi parla spesso di, fatti o da farsi, di solito scarsi, scomodi, lontani. Infatti non c’è scelta concernente ampliamenti di marciapiedi, pedonalizzazioni, nuove ciclopiste (la mobilità sostenibile) che non debba superare questo scoglio: la riduzione dei posti auto. Si è visto in questi ultimi mesi a San Salvario, dove la ...