Paolo Bonolis, lutto ad Avanti un Altro: morta Eliana. «Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Paolo Bonolis esprime il cordoglio per la morte di una persona dello staff di “Avanti un Altro”. Il programma è in lutto dopo la scomparsa di Eliana, sconosciuta al pubblico ma molto amata dietro le quinte. A dare la notizia è stato proprio il conduttore, che su Instagram ha condiviso una foto della collaboratrice storica salutandola e ha pubblicato parole commoventi. IL RICORDO «Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana», ha scritto il conduttore. Tra i tanti messaggi di condoglianze nei commenti al suo post, c’è anche quello di Francesco Cozzolino, tra i protagonisti di “Avanti un Altro”: «Mancherà a tutti noi, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 20 gennaio 2021)esprime il cordoglio per la morte di una persona dello staff di “un”. Il programma è indopo la scomparsa di, sconosciuta al pubblico ma molto amata dietro le quinte. A dare la notizia è stato proprio il conduttore, che su Instagram ha condiviso una foto della collaboratrice storica salutandola e ha pubblicato parole commoventi. IL RICORDO «Non sosei, dinel mio. Grazie», ha scritto il conduttore. Tra i tanti messaggi di condoglianze nei commenti al suo post, c’è anche quello di Francesco Cozzolino, tra i protagonisti di “un”: «Mancherà a tutti noi, ...

ringoringhetto : Avanti un altro, il lutto che fa crollare Paolo Bonolis: 'Non so dove sei adesso' - angiuoniluigi : RT @fanpage: Il dolore di Paolo Bonolis per la perdita di Eliana - zazoomblog : “Sempre nel mio cuore”: Paolo Bonolis sconvolto per il pesante lutto - #“Sempre #cuore”: #Paolo #Bonolis - fanpage : Il dolore di Paolo Bonolis per la perdita di Eliana - infoitcultura : Paolo Bonolis in lutto, il triste messaggio: “Mancherai a tutti noi. Sempre nel mio cuore” -