Pallanuoto, Preolimpico 2021: le parole delle azzurre dopo Italia-Olanda 7-7 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'Italia ha pareggiato per 7-7 contro l'Olanda nella seconda sfida del Preolimpico di Trieste. Un match che lascia tutto invariato nel gruppo A, con il Setterosa che può ancora ambire al primo posto. Una bella prestazione da parte della squadra di Paolo Zizza, che ha avuto nel finale anche l'occasione della vittoria. MVP dell'incontro è stata Claudia Marletta, che ha parlato così a fine partita: "Sapevamo fosse una partita molto combattuta, però abbiamo tenuto testa fino alla fine. Abbiamo costruito tanto e questo ci fa onore e andiamo avanti. Domani abbiamo una partita con la Slovacchia. Bisogna sempre rispettare l'avversaria e giocare con molta concentrazione. Ai microfoni di Rai Spot è intervenuta anche Giulia Gorlero: "E' stata la prima partita bella e competitiva dopo un anno. Sono felice a metà, ma ora si punta ...

