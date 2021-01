Pallanuoto, l’Italia vince il girone se… Le combinazioni. Il Setterosa è nelle mani della Francia (Di giovedì 21 gennaio 2021) Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico di Pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Il match tra Paesi Bassi ed Italia, valido la seconda giornata del Gruppo A, è finito in pareggio per 7-7 e lascia aperto ogni scenario circa il tabellone della seconda fase. La vittoria della Francia sulla Slovacchia per 17-9 nell’ultimo match della serata sposta il pallino nelle mani dei Paesi Bassi: decisivo sarà il raffronto tra la differenza reti di Italia e Paesi Bassi contro la Francia. l’Italia è a +13, avendo vinto 19-6. Le neerlandesi per vincere il girone dovranno fare meglio, ma certamente guarderanno anche al risultato di ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico difemminile:semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Il match tra Paesi Bassi ed Italia, valido la seconda giornata del Gruppo A, è finito in pareggio per 7-7 e lascia aperto ogni scenario circa il tabelloneseconda fase. La vittoriasulla Slovacchia per 17-9 nell’ultimo matchserata sposta il pallinodei Paesi Bassi: decisivo sarà il raffronto tra la differenza reti di Italia e Paesi Bassi contro laè a +13, avendo vinto 19-6. Le neerlandesi perre ildovranno fare meglio, ma certamente guarderanno anche al risultato di ...

