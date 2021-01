Pallanuoto, Italia-Olanda 7-7: un grande Setterosa va vicino all’impresa. Tutto ancora aperto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tanto equilibrio a Trieste, una partita durissima: Tutto quello che ci si aspettava. La sfida tra Italia e Olanda, valida per il Girone A del Torneo Preolimpico di Pallanuoto femminile, non è però decisiva per le sorti del raggruppamento: arriva infatti un pareggio per 7-7 che tiene aperta la situazione. Sarà la differenza reti a decretare la testa di serie numero uno del girone: fondamentali gli incontri delle azzurre con la Slovacchia e delle Orange con la Francia. In ogni caso performance più che discreta del Setterosa di Paolo Zizza contro una compagine tra le migliori a livello internazionale: netta iniezione di fiducia in vista del prosieguo della manifestazione, che assegna due pass per i Giochi di Tokyo. Le azzurre partono forte e trovano il vantaggio in superiorità numerica con Marletta, ma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tanto equilibrio a Trieste, una partita durissima:quello che ci si aspettava. La sfida tra, valida per il Girone A del Torneo Preolimpico difemminile, non è però decisiva per le sorti del raggruppamento: arriva infatti un pareggio per 7-7 che tiene aperta la situazione. Sarà la differenza reti a decretare la testa di serie numero uno del girone: fondamentali gli incontri delle azzurre con la Slovacchia e delle Orange con la Francia. In ogni caso performance più che discreta deldi Paolo Zizza contro una compagine tra le migliori a livello internazionale: netta iniezione di fiducia in vista del prosieguo della manifestazione, che assegna due pass per i Giochi di Tokyo. Le azzurre partono forte e trovano il vantaggio in superiorità numerica con Marletta, ma ...

zazoomblog : LIVE Italia-Olanda 4-5 Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: Chiappini trova il pari! - #Italia-Olanda #Preolimpico - zazoomblog : LIVE Italia-Olanda 1-2 Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: terminato il primo quarto - #Italia-Olanda #Preolimpico - RaiSport : #TorneoPreolimpico #Italia ???? - #Olanda ???? Segui la diretta dalle ore ? 17:50 su #Raisport+HD ?? o ?? in streaming… - TgrRaiFVG : A Trieste, netto successo dell'Italia all'esordio nel torneo di qualificazione olimpica: il Setterosa sconfigge la… - ansacalciosport : Pallanuoto donne: preolimpico; ok Italia, 19-6 a Francia. Ct Zizza:'Prima partita dopo quasi un anno'. Domani c'è l… -