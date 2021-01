Pallanuoto femminile | Theodoros Lorantos CT Grecia | “Non mi interessa chi sia l’avversario | ma l’importante è vincere”

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico di: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match traed Israele si è appena conclusa la seconda giornata del Girone B: successo del team ellenico del CTper 20-1.al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, partendo dal match di domani contro l’Ungheria di Attila Biro: “Dobbiamo ricostruire una mentalità forte ed un team forte, con un gran futuro. Domani ci aspetta una partita difficile con l’Ungheria, ma la nostra grande occasione sarà contro un altro team“. Infine una battuta sul prosieguo del torneo, che all’orizzonte, nella semifinale di sabato 23, vedrà con tutta probabilità la ...

OA Sport

Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico di pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Grecia ed Israele si è appena conc ...